Muere la actriz Isabel Torres a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón

El pasado 15 de noviembre, la actriz española publicaba un último vídeo de despedida a través de sus redes sociales. Isabel Torres, de 52 años, contaba entonces que los médicos le habían dado "dos meses de vida". "He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, que es como mi hermana y me está cuidando", dijo en aquel momento sobre su estado de salud.