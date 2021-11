Isabel Torres, tras agravarse el cáncer de pulmón que padece: "Me han dado dos meses de vida"

A Isabel Torres , conocida entre otros papeles por interpretar a Cristina Ortiz ‘La Veneno’ en la popular serie de Los Javis, le diagnosticaron un cáncer de pulmón en 2018 y sufrió una recaída a principios de este año, cuando grababa los últimos capítulos de la serie y empezaba a disfrutar del reconocimiento por su interpretación. “Tengo cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Me está dando mucho dolor y muchos problemas. Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida. Si no lo hago, Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel”, explicaba entonces a sus seguidores, que han sido informados a lo largo de estos meses de sus avances.

“No saben lo que me duele, el dolor es lo peor de todo ello", reconocía Isabel en el vídeo en el que comenta que fue a la capital a someterse a un ensayo "y no salió tan bien la cosa, no fue lo que yo pensaba, me deterioró muchísimo". Eso sí, pese a haber recibido la noticia más dura de su vida, Isabel ha aconsejado a todos exprimir al máximo esta aventura llamada vida: “Quiero darle las gracias a todos por lo que han hecho por mí, y que la vida es tan bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Cuídense muchísimo, y nos vemos pronto si Dios quiere, y si no nos vemos en el cielo", finalizaba.