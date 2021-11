Nuria Roca arropa a Ana Rosa Quintana tras anunciar que padece cáncer: "Todo va a salir bien, amiga"

“Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso”. Con estas palabras comunicaba Ana Rosa Quintana que padece cáncer de mama y que se mantendrá alejada de la televisión durante un tiempo para centrarse en su recuperación. “Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz. Afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama”, explicaba serena la presentadora, que sentía que debía compartir con su fiel audiencia “lo más importante y duro que me ha pasado en la vida”: