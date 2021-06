Jordi Cruz reivindica su apoyo a Isabel Díaz Ayuso: "Me gusta la gente que gestiona bien"

En ellas, tal y como puedes ver en el vídeo, el cocinero con seis estrellas Michelin reivindicó el papel que había jugado Ayuso con respecto a la hostelería durante este largo año de crisis sanitaria. Y ahora, un mes después, ha vuelto a explicarse. "Me dijeron que yo me había posicionado y en ningún momento fue así, porque yo soy cocinero, nunca he hablado de política porque no me interesa", ha dejado claro.