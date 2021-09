Ante el sinfín de especulaciones y la preocupación generalizada de sus seguidores, Jorge Cadaval arrojaba luz sobre lo sucedido a través de una grabación de poco más de un minuto. “Todo el mundo me pregunta por el tema de salud de Sanlúcar de Barrameda. El responsable soy yo, me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida”, recordaba las molestias que sufría antes de ser intervenido de urgencia.

“No era una piedrecita, era toda las casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía. Me ingresaron en el hospital y desde aquí decir gracias al personal del hospital Infanta Luisa de Triana, que se ha portado conmigo maravillosamente. Me ingresaron, me operaron y me quitaron la piedra […] Me hicieron así con el láser como en ‘La guerra de las Galaxias’ y piedra eliminada”, utilizaba su gran sentido del humor y se mostraba en buena forma tras pasar por la sala de operaciones, aprovechando la ocasión para anunciar que estaban buscando una nueva fecha para satisfacer a los sanluqueños.