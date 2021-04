Jorge Cadaval y Ken Appeldorn, 14 años después: una pedida rechazada, dos bodas y una muerte que les hizo renunciar a ser padres

Jorge Cadaval y Ken Appeldorn acaban de celebrar su decimocuarto aniversario de bodas

El matrimonio se conoció por casualidad en un bar de Sevilla y acabarían dándose el 'sí, quiero' hasta en dos ocasiones

El humorista confesaba en su última entrevista en 'Sábado Deluxe' el motivo de peso por el que renunciaron a ser padres

Corría el año 2001 cuando Kenneth Appeldorn llegaba a España desde Detroit con el objetivo de aprender nuestro idioma. No solo superó con creces este propósito lingüístico, sino que se quedó enamorado de las calles de Sevilla y de uno de sus populares paisanos, que conocería por caprichos del destino a su llegada. Aquí comenzó su historia de amor con uno de los humoristas más populares de nuestro país, Jorge Cadaval, la mitad de los Morancos, con quien acaba de celebrar su decimocuarto aniversario de bodas (de la primera, para ser más exactos).

La pasada semana, el martes 13 de abril, Jorge y Ken festejaban junto a sus seguidores esta inolvidable fecha. “Hoy hace 14 años que nos dijimos ‘sí, quiero’. 14 años disfrutando de ti. Quiero decirte una y mil veces SÍ, quiero pasarme el resto de mi vida contigo, así de claro lo tengo. Feliz aniversario husband, te quiero”, se abría en canal a través de un post en el que posaba con el actor estadounidense, que utilizaba esta misma red social para agradecer al universo que sus caminos se hayan cruzado. “Gracias por ser como eres, por ser tan generoso y desprendido. […] Eres un ser especial y cada día me enseñas y me retas sin querer se mejor persona”, escribía por su parte.

Todo comenzó la misma noche que Sevilla dio el pistoletazo de salida a su Semana Santa. Ken acabó en el mismo pub que Cadaval, con quien intercambiaría su teléfono a pesar de que ese mismo día acabó conociendo a otra persona. “Me gustó pero terminé ligando con otro chico en la misma noche. No me acuerdo exactamente cómo terminé con su número, pero lo llamé y me dijo que había un restaurante italiano muy rico para comer. Me compré un traje y todo porque lo tomé como una cita. Llegué hasta ahí y él estaba en vaqueros y una camiseta”, recordaba cómo fue la primera vez que quedaron en una entrevista para ‘Diez minutos’, confesando que no tenía conocimiento de la fama de Jorge.

Ken Appeldorn rechazaba la pedida de mano de Jorge Cadaval

Su conexión fue tal que ambos asistieron juntos a una boda gitana a la que estaba el humorista invitado tan solo unos días después de esta cena y, pasados unos meses, Ken entraba a trabajar en Rota como camarero en el negocio de los Cadaval. "Sevilla me encanta, pero eso vino después. En mi caso, estaba ciegamente enamorado de Jorge y me daba igual en qué ciudad vivir", admitía en una entrevista el amor que profesaba a su actual marido. Ken vivía libre y feliz en Triana, lejos de su casa y su familia, a quienes no les había dicho que era homosexual y, en consecuencia, que estaba conociendo a un chico porque él no se sentía preparado para ello.

Según señala ‘El mundo’ en uno de sus artículos, antes de que Ken cogiera el avión de vuelta a los EEUU, Cadaval le pidió que pasara con él por el altar y formalizar así su relación. Él le habría negado la propuesta, así que el presentador, lejos de rendirse y compinchado con la familia de Ken, acabó en Troit pidiendo de nuevo la mano a su gran amor. Un plan que acabó con el final esperado, ya que esta vez la respuesta fue afirmativa.

Una boda en Nueva York y otra en Sevilla

Así que en octubre de 2007, la finca ‘Los Parrales’, ubicada en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor, era el escenario escogido por la pareja para celebrar junto a 400 invitados su boda. En realidad, la boda civil se había realizado en la intimidad meses atrás de esta cita, pero la fiesta se llevó a cabo en este patio andaluz implantando unas medidas de seguridad extremas para evitar que los paparazzis o cualquier desconocido pudiera colarse en el interior y arruinar así su día.

Jorge y Ken no tuvieron suficiente con una boda y decidían celebrar una segunda en Nueva York nueve años más tarde. “La Corte Suprema de Nueva York aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ya es legal en todos los Estados Unidos y tenemos el mismo derecho que todos los ciudadanos, porque pagamos los mismos impuestos que el resto”, manifestaba en el programa de Pablo Motos cuando era preguntado por la razón por la que volvían a celebrar su boda. "Mi chico me pidió que me casara con él. Porque llevamos 16 años juntos y estoy encantado", admitía. Un enlace en el que estuvieron presentes amigos del matrimonio como Enrique Ponce junto a Paloma Cuevas o el presentador Jesús Vázquez.

¿Por qué Jorge y Ken no han sido padres?

Los Morancos se sentaban a finales del pasado año en ‘Sábado Deluxe’ por primera vez y concedían una de sus entrevistas más personales. Una de las grandes confesiones vino de mano de Jorge, que reveló que hubo un tiempo en el que tuvo en mente ser padre, pero que su situación familiar le hizo renunciar a sus planes.