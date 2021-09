Juan Peña ha tenido que ingresar en el hospital tras haberse contagiado de coronavirus

El cantante de los famosos ha colgado una foto desde su habitación para concienciar sobre la vacunación

El jerezano, que evoluciona favorablemente, ha relatado el "infierno" que esta viviendo "por culpa del maldito bicho"

Juan Peña, el conocido como cantante de los famosos, ha tenido que ser ingresado tras contagiarse de coronavirus. “Lo que estoy viviendo es un auténtico infierno por culpa del maldito bicho”, ha lamentado desde la habitación del hospital, donde se ha tomado una fotografía con el oxígeno puesto. “La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varias veces intentando aplastarte. Un volcán de fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba abajo y todo por el maldito virus”, ha descrito sus sensaciones en un estremecedor post.

El artista jerezano, de 41 años, lleva varías días luchando contra el COVID-19 y ha decidido compartir su experiencia con el fin de concienciar a sus seguidores sobre los beneficios de las vacunas: “Si hubiese tenido las dos dosis de la vacuna puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda”, ha reconocido Juan, que asegura no haber subido esta alarmante imagen “para da lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación”.

El músico, que está casado y tiene un hijo con la periodista Sonia González, advierte que él había sido precavido y había cumplido todas las normas sanitarias impuestas desde que estalló la pandemia, haciéndose múltiples test y análisis para efectuar sus conciertos, “pero cuando menos te lo esperas y donde menos lo esperas te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas”.

Juan Peña se muestra optimista y desea estar en breves junto a su familia