Julia Otero, en su vuelta a la radio: "Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida"

Sus incondicionales seguidores no han reprimido su felicidad y así se lo han mostrado a través de sus mensajes. “Es una realidad incuestionable que llevo toda la mañana nerviosa con la cuenta atrás. Cada vez que el reloj da las horas enteras se me encoge un poquito el corazón y retoma su latido con más fuerzas”, escribía nerviosa una fan horas antes de volver a escuchar su voz en Onda Cero. Y a las 15:00, la locutora iniciaba el magazine aplaudiendo el trabajo que han realizado sus compañeros durante estos meses.

Para finalizar su apertura, Otero recalcaba los valores de su espacio: “En tiempos de cólera, lo revolucionario es apostar por la serenidad”, explicaba y proseguía su discurso defendiendo “la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto; y reivindicamos la crítica, que no es chillar, no es faltar, es argumentar”. Porque esta, en palabras de la locutora, es la “radio que nos gusta y ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido porque comparten esa forma de estar en el mundo”. Felices de oírte de nuevo, Julia.