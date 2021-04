¿A qué dedica su tiempo libre Sergio Ramos?

Sergio Ramos todavía no ha firmado su renovación en el club blanco y, a tres meses de que se acabe su contrato, hay quienes afirman que finalmente no habrá acuerdo entre ambas partes. Si tenemos en cuenta las claves que nos han contado sobre esta serie documental, Ramos hablará de su trayectoria profesional y también sus hobbies, entre los que se encuentran los caballos. “Desde que tengo uso de razón me encantan. Gracias al fútbol, además, he podido convertir esta afición en algo más”, habla sobre su inversión en su página web oficial. El deportista se hizo con la finca La Juliana, donde ubicó esta empresa ganadera que se dedica a la cría, doma, exhibición y venta de sementales. “Cada vez que puedo, me voy allí, al campo, donde desconecto y disfruto”, reconoce Ramos.