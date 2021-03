Mar Torres, abandonada en una gasolinera por un amigo tras una discusión: "Ha sido muy fuerte"

No está siendo una buena época para Mar Torres . La expareja de Froilán , que ahora mantiene con él una amistad , publicaba hace unas semanas una foto en lencería por la que recibió una avalancha de críticas e incluso llegó a replantearse su continuidad en redes sociales. “Hoy en día todo el mundo puede hacer lo que le da la gana con su vida, su cuerpo y con todo. No entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera”, reflexionaba a través de sus redes sociales.

Mar Torres, ajena a las críticas, vuelve a la carga en redes sociales

Aunque han sido días muy duros y se ha planteado retirarse de todo aquello que le estaba haciendo daño, la influencer ha valorado su trabajo y ha decidido continuar en redes. “Mi abuelo siempre me dice que en la vida no hay que trabajar, hay que divertirse en el trabajo y está es una de las cosas que siempre llevare en mi corazón”, reflexionaba. “Digan lo que digan nunca me machacarán porque, ante todo, tengo una familia que me adora, me quiere y por eso les admiro”, ha dicho claramente Mar Torres.