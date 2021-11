María Isabel soltaba bombazo la mañana del pasado 29 de julio. La niña de Ayamonte que se alzó con la victoria de Eurojunior con su icónico ‘Antes muerta que sencilla’ anunciaba su retirada indefinida de los escenarios . “Me voy de todo eso que una vez amé pero que, a día de hoy, estar en la industria se me hace muy complicado”, se sinceraba la cantante onubense. La joven de 26 años explicaba en este comunicado que padecía ansiedad y le resultaba complicado “lidiar con ello a diario” y más en su profesión. “Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto”, no garantizaba su regreso en esta carta abierta:

Ahora, cuatro meses después, la artista ha reaparecido públicamente en ‘Sobreviviré’, el programa de Mitele Plus. “Estoy bien, estoy tranquila. Obviamente he estado tratándome de mi situación”, actualizaba su estado María Isabel, que desmentía que hubiese tomado la difícil decisión de parar por presiones externas tal y como se había especulado: “Lo mío ha sido más personal, empecé a coger miedo con esto de la pandemia. Y cuando vine a Madrid fue como que la situación me agobió un poco, me empezó a salir psoriasis por todo el cuerpo del estrés”, recordaba.