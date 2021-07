María Isabel se retira a los 26 años: "Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello en este mundo"

Empezando esta carta abierta con un "gracias" a sus fans, la artista ha hecho pública esta "dura" decisión que, en palabras suyas, ha tomado "con rabia" por lo mucho que ha luchado para llegar hasta aquí. "Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy se me hace muy complicado", ha manifestado haciendo referencia a la industria de la que ha formado parte desde 2004.