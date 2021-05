Pilar Rubio ha desvelado sus trucos de belleza

La mujer de Sergio Ramos considera muy importante la salud mental

Pilar Rubio nunca ha tenido problema en desvelar sus trucos de belleza. A través de libros, apariciones públicas y redes sociales, la presentadora siempre ha dejado claro que para ella la belleza es “una actitud” y que hay que saber cómo enfrentarse al día a día y afrontar la vida con optimismo para abarcar todo lo que te rodea. Aunque en ocasiones no sea fácil, la mujer de Sergio Ramos sigue a diario seis claves para mantener una vida saludable, tal y como puedes ver en el vídeo de apertura: una buena alimentación, deporte, descanso, prevención, constancia y la más importante, salud mental.

La presentadora rompe uno de los falsos mitos al explicar que mantener una alimentación saludable no es hacer dieta, es conseguir que no vale ningún nutriente y mantener un conocimiento sobre tu cuerpo realizando habituales analíticas que te permitan conocer que todo está bien. El mayor complemento es el deporte, tener una vida activa hace que tu cuerpo se despierte y te permita realizar todas tus actividades con más energía.

La prevención le ha servido mucho durante sus cuatro embarazos, ya que mantener su cuerpo cuidado le ha evitado sufrir dolores de más y le ha permitido tener una recuperación física más rápida. Todo ello unido a la constancia, que es la que le ayuda a organizarse su modo de vida para poder cumplir con todo. Pero dos de todas estas claves son las que Pilar Rubio considera más complicadas: el descanso y la salud mental.

“No puedo descansar, no sé que me pasa. Estoy tumbada, con los ojos cerrados, pero no estoy descansado”, ha explicado en una conversación junto a Carmen Peñas, “experta en generar belleza”. Y sin duda, uno de los asuntos más importantes es la salud mental esa que, en palabras de Pilar Rubio, “te ayuda a que afrontes tu día a día de forma positiva”. “Hay días que las mujeres estamos más bajas por el tema hormonal, esos días hay que luchar contra nosotras mismas y decirnos ‘hoy no va a ser un día negro’”, ha explicado.

La mujer de Sergio Ramos no quiere que la gente piense que su vida es “muy guay” y que no tiene días de bajón. “Cada uno tiene sus presiones y sus problemas. Mi trabajo, por ser en directo, me crea una presión. Soy una persona muy perfeccionista, pero tengo muy poca paciencia. Sufro mucho”, ha confesado.

