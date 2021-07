Maribel Sanz, rotunda con José Luis Moreno: "Trata muy mal a su gente, su sobrino se desvinculó de él"

Son muchos los rostros conocidos que han trabajado con Moreno en algún momento de sus carreras. Su dilatada trayectoria detrás de importantes producciones para la pequeña pantalla ha hecho que un gran porcentaje del sector haya conocido los pros y los contras de José Luis a la hora de trabajar. Y la última en opinar ha sido Maribel Sanz, un icono de la tele de los noventa que parece no tener una buena impresión del showman, que ya está en libertad provisional después de aportar una fianza de tres millones de euros.



Para la ex de Sergio Dalma, la detención del hombre que está detrás de personajes como Monchito o Rockefeller no le ha impactado en absoluto. “Creo que no ha sorprendido mucho, era vox pópuli que era y es una persona muy déspota, muy prepotente, que trataba muy mal a su gente”, ha sentenciado durante la presentación de 'Algunos le llaman Magia', el último libro de Miguel Sierralta.