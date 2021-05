Miriam Díaz Aroca pide que se respeten a las personas que decidan no vacunarse contra el coronavirus: "Es una opción de vida"

Miriam Díaz Aroca reaparecía este martes como conductora de la entrega de los premios ‘Optimistas comprometidos’ otorgados por ‘Anoche tuve un sueño’, revista que premia a aquellos “ciudadanos que no hacen ruido, que no gritan, pero trabajan en silencio para ofrecer a las generaciones venideras un legado digno”. La actriz, al igual que otros invitados al evento como nuestra compañera Sonsoles Ónega, atendía respetuosamente a los medios que cubrían este evento, dando su opinión sobre algunos temas de actualidad por los que era preguntada, como la vacuna contra el coronavirus. La intérprete ha sorprendido con sus declaraciones al reconocer que no está deseando que recibir la llamada de su médico para ponerse la vacuna y aprovechaba la oportunidad para pedir públicamente que se respete a todos aquellos que tomen la decisión de no ponérsela .

“Creo que es una opción que la gente que quiera vacunarse se vacune y la que no que no lo haga. La mía será la que tenga que ser pero observo que los que opinan A no respetan a los que opinan B. No entiendo eso”, descubría su punto de vista sin miedo al impacto y las feroces críticas que podían generar sus declaraciones. “Yo no respeto si te la quieres poner y si no te la quieres poner también. Es una opción de vida, tiene que ser una opción como todo, voluntario”, argumentaba. Unas polémicas palabras que llegan pocos días después de que Juan Muñoz, de Cruz y Raya, también copara titulares por su opinión sobre la gestión europea de la vacunacion: