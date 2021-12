Fallece Manolo Santana: cuatro matrimonios, cinco hijos y una vida dedicada al tenis

En su vida adulta, Alba Santana consiguió recuperar el tiempo perdido con Mila y poco a poco fue alejándose de su padre, con quien actualmente no tenía apenas relación. Tampoco el resto de sus hijos lo hacían. Hace unos años, en concreto con motivo de su 80 cumpleaños, el tenista manifestaba a La Razón en una entrevista su deseo de acercarse a sus hijos y poder reconciliarse con todos ellos. Una realidad que parece no haberse dado. "Me encantaría reencontrarme con mis hijos, pero es un tema muy delicado. Le pido que no hablemos más de ello", decía en aquel entonces.