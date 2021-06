Con "mucho miedo" por el durísimo proceso al que se enfrentaba y que lamentablemente no ha sido suficiente, Mila manifestaba con optimismo que iba a "salir de esta" , declarando con ese sentido del humor por el que tanto la quiso su público que "un tumor de mierda" no le iba "a parar la vida ni de coña".

El primer amor de Mila Ximénez

Y de pronto llegó Manolo Santana

Una separación en la que fueron "máquinas de triturar"

El fervor de los inicios no tardó en apagarse. El nacimiento de Alba, su única hija en común, no logró que la relación remontase. Y poco después de su boda, en diciembre de 1986, decidieron tomar caminos separados . A pesar de que Mila asumió que en sus últimos años con Santana se convirtió en una "máquina de triturar" , su infierno comenzó con la separación.

De ser requetebuscada por el papel couché, Mila se vio sumida en el ostracismo más absoluto . Ya nadie quería saber de ella, esa legión de amigos de las noches de Marbella se esfumaron. Y con ello, llegó la miseria. "Se me cerraron muchísimas puertas porque Manolo Santana hizo un contubernio con Encarna Sánchez para que me quedase en la calle", compartió recientemente. Ni como periodista, ni como celebrity, Mila dejó de existir. Pero lo que peor llevó fue ver cómo se borraba su rol de madre.

Desaparecer, la mayor prueba de amor hacia su hija Alba

"A los que hablan de mi madre y dicen que me abandonó, yo les digo que ella me ofreció la mayor prueba de amor que puede ofrecer una madre: renunció a mí para que yo tuviera un futuro. Y lo hizo con todo su amor y rota de dolor". Estas palabras fueron el clavo al que Mila Ximénez se agarró cuando pensó que lo tenía todo perdido. A pesar de que en un primer momento tuvo la custodia de su hija, escuchar de boca de Alba Santana esta declaración de amor eterna le permitió perdonarse a sí misma por no estar presente en su infancia. No tuvo otra opción.