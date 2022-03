La novia de Quique San Francisco recuerda su vida con el actor: "Él no pensaba en la muerte"

“Cada llamada era un homenaje a su vida, a su genialidad y a la pasión que puso en todo. Sentir ese cariño me ayudó mucho, aunque he llorado más que en toda mi vida”, se sincera ahora en el medio citado la ucraniana, que se considera una persona mucho “más frágil” desde que no está: "Arranqué el duelo tarde porque había muchos asuntos que solucionar, pero, después, se me rompió el corazón. [...] Él no pensaba en la muerte”.