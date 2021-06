Nuria Roca, preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizada

La periodista se disponía a viajar a las Islas Canarias con Antonia San Juan, con quien tenía previsto actuar en su obra de teatro conjunta 'La Gran Depresión'. Pero un pequeño percance ha terminado enviando a Nuria al hospital. "Buenos días. Esta semana ha sido un tanto complicada... La fiebre y los síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado. Pensé que aguantaba, pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana", escribe ella misma desde sus redes sociales.