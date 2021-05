Nuria Roca defiende a los jóvenes durante la pandemia: "Se merecen un homenaje"

Si de algo está orgullosa Nuria Roca es de sus tres hijos junto a Juan del Val : Juan, que acaba de cumplir la mayoría de edad, Pau, que tiene 14 años, y Olivia, que tiene 10. Según ha contado la propia presentadora en diversas entrevistas, por el momento no tienen muy claro si querrán seguir los pasos de sus padres. El mayor, que acaba de entrar en la Universidad, se ha decantado por la publicidad, pero también se ha convertido en un auténtico experto de TikTok , la red social que arrasa actualmente. La valenciana, en una entrevista para Europa Press, ha asegurado sentirse “alucinada” por la actitud que los jóvenes han tomado durante la pandemia .

“Estoy alucinando con los adolescentes y con lo que no lo son tanto porque lo viven de una manera muy normal”, ha explicado la presentadora. Nuria Roca considera que la gente joven ha asumido la privación de libertad “con mucha normalidad”, algo que le ha sorprendido. “Ellos siempre llevan la mascarilla puesta, y no prescinden de ella. A mí en muchas ocasiones se me olvida. Ellos son más automáticos en todo esto y merecerán un homenaje cuando pase todo”, ha dicho.