Primero fue Begoña quien rompía su silencio para puntualizar que se lleva “muy bien” con el hermano de Mario Casas. La actriz se ha quedado con todos los buenos momentos vividos con el actor. Por eso asegura que no le importaría trabajar con él en un futuro, eso sí, únicamente si llega a sus manos un “proyecto increíble” que no pueda rechazar. En cuanto a si está abierta al amor tras su separación, Vargas lo tiene claro: “Esto no se busca, llega, es como si llega y toca la puerta, pues ya está, nunca he buscado esto, dejo que la vida me dé lo que me tiene que dar. Me dejo sorprender”.