Begoña Vargas ha pisado por primera vez la alfombra roja de los Premios Platino que se celebraron la pasada noche en el Palacio de Congresos de Madrid. La actriz, que ha sido una de las invitadas a la cita, no ha tenido problema en posar con un impresionante diseño de Giorgio Armani y atender a los medios, que no han dudado en preguntarle por su reciente ruptura con Óscar Casas .

La intérprete ha comenzado asegurando que para ella todo lo que hay detrás de su trabajo como actriz no es una parte dura, es una parte "sacrificada". "El 80% de tu vida la dedicas a trabajar y a la parte de promoción. Mi familia está contenta. Si yo estoy feliz, ellos están felices ", ha dicho ante las cámaras de Europa Press.

Es la segunda vez que pisa una alfombra roja, pero se siente "igual" que cuando empezó en este mundo. Lo que sí ha notado es que cada vez es mayor el número de gente que la reconoce por la calle y apoya sus proyectos profesionales. "Sigo las críticas de mi equipo, de la gente que trabaja conmigo porque tienen años de experiencia. Me gusta verme, me apunto todo lo que veo que no está bien. Las críticas hay que escucharlas según de qué persona", ha confesado en una de sus primeras declaraciones públicas.