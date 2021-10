La realidad es que, hasta el momento, solo estaba a nuestro alcance las imágenes como indicio. Siempre hermético con su vida sentimental, Casas no ha hecho aún ninguna declaración pública respecto a Desiré , que a su llegada al aeropuerto tras unos días en Italia pedía a la prensa que no la pusieran en ese compromiso , tal y como puedes ver en el siguiente vídeo:

Han pasado casi dos meses desde ese encuentro con la prensa y la exMiss ha pronunciado sus primeras palabras sobre este asunto . Como embajadora de Pronovias en la Bridal Week de Barcelona, Desiré reconocía que le encantaría vestirse de blanco algún día. “Es algo que me hace mucha ilusión”, admitía, puntualizando que es un plan que le gustaría realizar en el futuro, “no de momento”.

“Creo en el amor para toda la vida. Soy superromantica y me encanta, soy fanática del amor. Al final, por muchos palos que te de la vida, hay que seguir creyendo en el amor”, descubría sus pensamientos Cordero, que prefería no nombrar a su chico directamente cuando era preguntada por él: “Yo solo puedo decir que estoy superfeliz. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida y nada más”, zanjaba el tema.

Cuando se le ha cuestionado sobre la razón por la que evita hablar acerca de cómo es su novio con ella en las distancias cortas, ha aclarado que “antiguamente sí que he hablado de mis antiguas relaciones”, pero que no estaba dispuesta a cometer el mismo error. "Es un tema del que me cuesta hablar y estoy en un punto de mi vida que prefiero tenerlo para mí y estoy contenta así".