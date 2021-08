Misma foto, mismo lugar: las vacaciones de Mario Casas y Desiré Cordero en el norte de España

El intérprete, que siempre intenta ser muy discreto con su vida privada, no ha querido hacer declaraciones sobre su situación sentimental. Por su parte, la modelo era preguntada por los paparazzis en su llegada al aeropuerto. “No me hagáis esto, por favor”, respondía muy tímida. Ambos, que se siguen en redes, intentan no intercambiar ‘likes’, comentarios ni gestos que evidencien que entre ellos existe algo más que una amistad.