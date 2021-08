Primeras palabras de Desiré Cordero tras confirmarse su relación con Mario Casas

Lo cierto es que, hasta el momento, solo teníamos las imágenes como prueba. Siempre discreto con su vida privada, Mario Casas no ha querido hacer públicamente ninguna mención sobre estas imágenes. Pero en su llegada al aeropuerto tras un viaje en Italia, Desiré Cordero ha sido preguntada por los paparazzis sobre su nuevo noviazgo con el actor.

Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, la modelo se ha mostrado muy tímida y ha asegurado que no ha visto las fotografías que podrían confirmar su relación. “No me hagáis esto, por favor”, pedía públicamente mientras reiteraba que no iba a dar detalles de su vida privada. Según publicaba hace unos días la revista Diez Minutos, la modelo ya conocería a la familia del actor y mantendría una estupenda relación con sus hermanos.