Paula Echevarría llora la pérdida de Jordi Rebellón: "Años de tiempos muertos, salas de maquillaje y café de máquina"

Para concluir, y a modo de reflexión, la influencer ha exteriorizado la duda que se le ha venido a la cabeza nada más enterarse de su pérdida: “Hoy me he enterado de que se ha ido para siempre y me he preguntado a mí misma: ‘¿Sabría el buen recuerdo que guardo de él?’. Ojalá sí. Ha sido un placer conocerte”, aseguraba.