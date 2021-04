Ella ha conocido en sus propias carnes la cara B de esta profesión y es consciente de que no es oro todo lo que reluce. En ‘Las Uñas’, programa de la plataforma Flooxer, confesaba que hubo una época que tuvo ansiedad. “Me faltaba el aire. Me decían de quedar a tomar una cerveza y me molestaba”, afirmaba. "Estaba haciendo lo que me gustaba. ¿Cómo voy a tener un problema mental cuando estoy cumpliendo un sueño? No tenía mucho sentido. Con el tiempo me di cuenta de que era así".