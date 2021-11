Miguel Such, novio de Raquel Perera, ingresado en la UCI tras sufrir un accidente de moto

Días complicados para Raquel Perera . Su novio, Miguel Such , se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con graves lesiones tras haber sufrido un aparatoso accidente de moto el pasado sábado. Los hechos se produjeron cerca de las 4 de la mañana cuando circulaba con su vehículo por la calle Aragón de Palma. El mallorquín colisionó contra un semáforo y tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia, que le auxiliaron superficialmente en la vía pública y activaron el código politrauma, siendo trasladado de urgencia por una ambulancia al Hospital Universitario Son Espases.

Fuentes cercanas a Miguel Such han confirmado a varios medios que el comunicador, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una de sus piernas este lunes, se encuentra estable dentro de la gravedad, aunque aún debe permanecer un tiempo en la UCI. Por el momento, Raquel Perera, siempre muy discreta con todo lo que acontece en su vida privada, no se ha pronunciado sobre este suceso, pero no cabe duda que estará pasando por uno de sus peores momentos y permanecerá al lado de su pareja hasta su recuperación.