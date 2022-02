Santiago Segura sufre un aparatoso accidente y termina en el hospital: "Me desperté en un charco de sangre"

El madrileño ha querido disculparse por compartir la desagradable imagen que ha publicado en su perfil, la cual ha decidido sacar a la luz para hacer ver al mundo que " la vida de 'los famosetes' no es siempre maravillosa, y de color… ".

"El rodaje de “Padre no hay más que uno 3” ha sido especialmente complicado, la sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus. La presión, la ansiedad y la tensión acumulada pasaron su factura el viernes pasado", relata el reconocido guionista.

"Perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo (o contra algo, cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras…). Me desperté en un charco de sangre", asegura mientras revela que le tuvieron que dar "doce puntos" de sutura. "Lo bueno es que, tras salir del hospital, pude llegar al rodaje y continuarlo esta semana, hoy me han quitado los puntos y mañana y pasado actuaré en Alicante con Flo y con Mota", dice en un mensaje tranquilizador.