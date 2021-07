Santiago Segura: "Hago ayunos de 36 horas, pero eso no lo recomiendo a nadie"

Casi dos días sin comer a los que se enfrenta cuando se ha "pasado el día anterior". Antes, cuando su peso era bastante mayor del actual, el cineasta no cuidaba en absoluto su dieta. "Yo antes comía bollería industrial, cualquier mierda", ha asumido. Ahora ha abandonado la comida procesada y, cada vez que quiere darse un capricho, se dice a sí mismo: "Si hay algo espectacular, me paso, me pongo ciego, como muy bien. Luego hago ayunos de 36 años o de 18, pero eso no se lo recomiendo a nadie".