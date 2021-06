La intérprete ha confesado que ella ha vivido en sus propias carnes una realidad similar y entiende que lo más normal es ir a comisaria y denunciarlo, pero seguir este procedimiento no le ha servido de nada por ahora, “al menos que yo me haya enterado”. Por este motivo, Sara entiende que el “gravísimo” caso de Candela hay que exponerlo también públicamente para que se cierren estas cuentas y este tipo de gente no disponga de un altavoz para hacer el mal. La autora de ‘El ocaso del mono que arañaba la pared’ recordaba en esta entrevista algunas de las “locas” amenazas que ella ha llegado a recibir por redes: “Me mandaban fotografías con armas, selfies con armas y diciendo ‘te vamos a ir a matar”.