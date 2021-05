Sara Sálamo, a los que no respetan la pandemia: "Sois unos sinvergüenzas, mi abuela aún no conoce a mi hijo de cuatro meses"

“Celebrar el fin de unas medidas que intentaban protegernos a todos frente a una enfermedad mortífera. Para mí es el equivalente a celebrar que quiten las normas de seguridad vial a grito de: ‘¡Libertad! Que quiten la recomendación del cinturón y los semáforos… LIBERTAD”, comparaba lo que se estaba viviendo con este ejemplo. “Tú lo llamarás ‘fatiga pandémica’, yo lo llamo ‘sois unos sinvergüenzas de manual” , estallaba en otro tweet. “Mi abuela sigue sin conocer a mi hijo de cuatro meses, por precaución. Aún no tiene ni la segunda dosis. Pero, oye, el derecho a emborracharte y reventar mobiliario público que no te lo quiten”, criticaba ferozmente esta actitud frente a la pandemia.

Y es que Sálamo no puede reprimir su enfado cuando la gente se salta a la torera las medidas o no le da importancia a esta enfermedad, que ya ha registrado 80 mil muertos en nuestro país según cuentas oficiales. Por ejemplo, el pasado 16 de agosto, la plaza de Colón de Madrid congregaba a varios centenares de personas que protestaban contra el uso de las mascarillas y las restricciones impuestas por el Gobierno para evitar el avance del virus. “Como la ‘pandemia es una farsa’, según dice los asistentes en la manifestación, propongo que hagan un listado con sus nombres y DNI’s. Y en el caso de que se contagien (que no ocurrirá según ellos) no se les atienda en ningún hospital”, lanzaba esta dura propuesta contra los negacionistas.