Saúl Craviotto, sobre Simone Biles: "La presión muchas veces nos la ponemos nosotros, me he visto reflejado en ella"

El guarda civil ha reconocido que “son momentos duros” para todos los que se han desplazado hasta Japón con el objetivo de subirse al podio. “Aquí he tenido momentos en los que pensando en la competición me sube el pulso, me sudan las manos, me pongo nervioso, se me quita el sueño… por las mañanas se me cierra el estómago, no desayuno bien… los nervios en una competición de estas son muy grandes, forma parte del deporte de élite”, asume Saúl, que tiene en su palmarés dos medallas de oro y una de plata en los JJ. OO. “Yo ya he pasado por muchos Juegos y siempre me pasa lo mismo, lo importante es poder controlarlos en el momento clave”, añade Craviotto, que por ahora reconoce estar “llevándolo bien, aunque es muy difícil”.