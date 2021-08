Sergio Dalma pide perdón tras incitar al público a saltarse las normas anti-covid en uno de sus conciertos: "No soy negacionista"

“No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición”, argumentaba la organización su decisión de suspender su actuación. “Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche. Más aún cuando han estado bien claras desde el comienzo del ciclo”, se defendían en un contundente comunicado. “Sabemos que no era la noche que estabais esperando, pero tampoco lo ha sido nosotros”, concluían lamentando lo ocurrido.