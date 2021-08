La violinista ha publicado esta semana un nuevo single llamado ‘El tonto/La tonta y el escorpion’ (The Fool and the Scorpion) en el que relataría cómo vivió el engaño de su exmarido con la cuñada del rey Felipe VI. “Dejadme poneros en situación. Estoy sentada en un avión parada en la zona de embarque del aeropuerto de Madrid, destino Montreux con escala en Ginebra. Hay una amenazante tormenta. Truenos y relámpagos. No podemos despegar. Espero sentada en mi asiento. Estoy rota”, pone en situación a sus oyentes antes de compartir un tema que traería cola.