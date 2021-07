Robert Gavin Bonnar, el abogado irlandés con el que Telma Ortiz será madre por segunda vez

Fue en el concierto que Carla Bruni ofreció en Pedralbes cuando los paparazzi inmortalizaron por primera vez a la pareja compartiendo miradas, gestos cómplices y confidencias. Fue entonces cuando pusimos nombre y apellidos a este misterioso amigo. Abogado de profesión, Robert lleva tres años viviendo en Madrid, donde la empresa multimedia de la que es Consejero Delegado tiene su sede fiscal. No se mudó a nuestro país solo, lo hizo junto a la que todavía era su mujer, Sharon Corr, cantante del grupo 'The Corrs'; y, como no, sus dos hijos: Cathal Robert Gerard, de 15 años; y Flori Jean Elizabeth, de 14.