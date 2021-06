Esther Doña, ausente en el homenaje a Carlos Falcó: "No he sido invitada"

La nueva edición de Madrid Fusión ha recordado este año a tres figuras claves del sector vinícola entre los que se encuentra Carlos Falcó , que falleció en marzo de 2019 a causa del coronavirus a los 83 años. Sus tres hijos, Tamara Falcó, Xandra y Manolo han acudido para rendir homenaje a su madre y se han fotografiado juntos. “Por vosotros”, escribía la actual marquesa de Griñón a través de sus redes sociales. Junto a ella ha estado Íñigo Onieva , a pesar de las polémicas que han surgido en las últimas semanas sobre su relación. Pero a la que no se ha visto en el homenaje ha sido a Esther Doña, mujer del marqués de Griñón, que ha explicado con un comunicado el motivo de su ausencia.

“Carlos, mi marido, siempre me decía que el éxito no llega por casualidad. Es trabajo, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y sobre todo amor por lo que haces”, ha comenzado diciendo a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. Esther Doña ha rescatado una fotografía junto a Falcó para explicar públicamente los motivos de su “sonora ausencia” en el homenaje que le han realizado sus hijos en Madrid Fusión.

“Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de ese homenaje, al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada”, ha dicho tajante Esther Doña tras los comentarios sobre su ausencia. La mujer de Carlos Falcó ha querido añadir que todo los días realiza su propio homenaje a su marido, “porque para mí seguimos haciendo todo juntos”. “No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos él y yo, siempre juntos”, ha terminado diciendo.