Tamara Gorro cuenta cómo se encuentra de su enfermedad mental: "Llevo cuatro días extraordinarios"

Aunque Tamara Gorro sigue luchando para superar el difícil momento personal que está viviendo y el trastorno mental que le fue diagnosticado hace unos meses, la influencer ha querido compartir con con su 'Familia Virtual' que, coincidiendo con estas fechas navideñas, se encuentra algo mejor y está pudiendo disfrutar de estas fiestas con sus hijos y su marido.

No sabe si la mejoría durará o no, pero creía necesario que sus seguidores, que tanto la están apoyando en esta complicada situación, fueran también partícipes de este buen momento. "Desde que os comuniqué que padecía esta enfermedad mental me da la sensación de que solo comparto las cosas malas. El día 24 fue malísimo para mí, ya lo sabéis. Fue Shaila la que me empujó a vestirme, maquillarme, bailar... Pero los días 25, 26, 27 y 28 no me reconozco. Llevo cuatro días extraordinarios", ha contado a sus seguidores con una amplia sonrisa y demostrando que se encuentra fuerte y con ganas de salir adelante y superar este bache.

Tamara Gorro sigue en tratamiento

El tratamiento que lleva siguiendo los últimos meses está siendo fundamental en su evolución. Desde el primer momento Tamara Gorro pidió ayuda y se puso en manos de profesionales. Ellos le diagnosticaron y le indicaron los pasos a seguir. Unos pasos que Tamara ha seguido rigurosamente y están funcionando. "Este arsenal de medicación que mi psiquiatra me receta y la terapia diaria con mi psicóloga está empezando a dar sus frutos", ha contado a través de sus redes sociales, donde también quiso compartir en su día los difíciles momentos que estaba atravesando y el motivo que le había llevado a hacer un parón y alejarse de su 'Familia Virtual'.

El camino no es fácil y la medicación prescrita por el médico está teniendo algunos efectos secundarios con los que la influencer ha tenido que aprender a convivir, tal y como conntaba hace más de mes y medio a través de sus redes sociales. "Por las mañanas tengo muchas taquicardias y muchos nervios. Pero me da otra medicación que me tranquiliza un poco", contaba a sus seguidores, a los que confesaba también que había perdido el apetito, algo que suponía un problema porque la medicación es muy fuerte y debe tener el estómago lleno y no perder peso.

Un largo camino por delante