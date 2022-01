Tamara Gorro, destrozada, explota por las especulaciones sobre su matrimonio: "Parad ya, estoy enferma"

Tamara Gorro llamaba a 'Viva la vida' tras escuchar un testimonio que especulaba sobre su matrimonio

Minutos después, la madrileña se grababa destrozada en redes sociales

"No puedo más, estoy enferma, parad ya", rogaba entre lágrimas

Tamara Gorro ya no puede más. Desde que anunció a principios de este año su separación con Ezequiel Garay, la influencer ha disminuido sus apariciones públicas y, pese a que sigue cuidando de su ‘familia virtual’, se daba de plazo hasta este mismo martes, día de su cumpleaños, para dar un giro a su vida y dejar atrás este "bajón" de ánimo. Sin embargo, la tranquilidad de la madrileña se ha visto tocada este domingo al escuchar un testimonio de ‘Viva la vida’ que especulaba sobre su matrimonio, entrando en directo en el programa para desmentir estas acusaciones y para pedir respeto ante su complicada situación actual.

Esta fuente explicaba que el exfutbolista tiene “costumbres” que ella rechaza: “Él no trabaja y hace cosas que no, hace cosas como jugar a la play, estar en la tele… Por la mañana, la noche, no le gustaba mucho todo lo que jugaba a la play, se pasaba las noches jugando”. Asimismo, esta persona afirmaba que había escuchado a Tamara “llorando en la oficina y decir ‘no puedo más’” por culpa de este “vicio” del que sería “adicto”.

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Gorro llamaba por teléfono para negar estas declaraciones. “Respeto vuestro trabajo, nunca os voy a culpar de nada. Estoy enferma, no le he hecho nada a esa persona que ha entrado, lo que ha contado es mentira”, recordaba a Sandra Barneda y sus colaboradores que sufre un problema de salud mental. “Mi marido es excepcional. Miles de matrimonio se toman un espacio, no siempre se tiene que terminar mal”, reiteraba que su relación con Garay continúa siendo buena pese a esta crisis.

La influencer tampoco quiso pasar por alto las acusaciones sobre su familia. Según este confidente, su entorno está metido todo el día en casa y su propia madre, que tendría llaves para poder entrar en el inmueble cuando quisiera, “mete las narices en todo”. “Todo eso es mentira. Somos familiares. En mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo”, aclaraba. “Estoy enferma. No os lo digo a vosotros, lo digo para las personas que se quieren subir a un carro. Yo estoy enferma y me quiero cuidar. Lo pido por favor a la gentuza que se quiere subir al carro”, respeta y entiende el trabajo de los medios.

Tamara Gorro, destrozada por "la gente que se está subiendo al carro"

Minutos después de colgar con nuestros compañeros, Gorro, destrozada, se grababa en redes para exponer su realidad. “Quizá no debería grabar estos stories, pero me sale hacerlo porque basta ya. No puedo más. Estoy enferma y me está costando mucho todo. Quiero dejar claro, como he dicho antes, que he atendido a todo el mundo, todos los compañeros, la prensa… lo seguiré haciendo, no juzgo y no voy a malmeter ni contra directores, ni contra cadena, ni contra colaboradores porque ellos hacen su trabajo”, aclaraba de nuevo que no se encontraba así porque se habla sobre su ruptura en los programas del corazón.