El debate sobre el papel de la mujer en el mundo de la comedia sigue activo después de que la gerente de La chocita del loro, unos locales de monólogos de Madrid, confesase en una entrevista que no contrata a más cómicas porque su público no “suele comprar” el humor “de víctimas o feminista” que realizan. En este contexto, Florentino Fernández, cuya opinión sobre el tema interesaba al diario ‘El Mundo’, se ganaba un aluvión de críticas al afirmar que hay menos mujeres en su profesión por una cuestión de talento y no de sexo: “Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos”, aseguraba. Un controvertido punto de vista por el que quiso pedir perdón ante “el revuelo que se ha montado” y que se ganó la réplica de Toni Acosta, entre otras compañeras del gremio.