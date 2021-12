Yolanda, al igual que Verónica, ha hablado abiertamente sobre su depresión para ayudar a quienes atraviesan su misma situación. “Fui una niña muy sensible artísticamente hablando. Me hacía infeliz ver que mis padres no se llevaban bien, el ruido de los coches, la luz fluorescente… Me tomo pastillas antidepresivas para no estar siempre así porque si no, no lo aguantas. Yo no era feliz así”, reconocía en “un acto de generosidad” con esa gente que le “ve” y le “aplaude”.