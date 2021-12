Hallan muerta en su casa a la actriz Verónica Forqué a los 66 años

La intérprete nació el 1 de diciembre del 1955 en Madrid y estudió arte dramático, una carrera a la que se ha dedicado toda su vida. A principios de los años setenta, Almodóvar la ayudó a dar el gran salto a la fama con Cristal, el personaje de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' . Años más tarde alcanzó su primer Goya como Mejor Actriz de Reparto por 'El año de las luces', de Fernando Trueba. Su carrera profesional no fue solo en la gran pantalla, también pudimos verla en el teatro y en la televisión. Veronica Forqué tuvo una fuerte andadura en series por papeles protagonistas como 'El jardín de Venus', 'Platos rotos', 'Pepa y Pepe' y 'La que se avecina', serie de la que formó parte entre 2014 y 2015.

En los últimos meses, Verónica Forqué ha sido una de las protagonistas de Masterchef, un programa al que renunció porque no se encontraba bien. "Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", dijo entonces.