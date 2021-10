Verónica Forqué y su matrimonio con Manuel Iborra: más de treinta años, un doloroso divorcio y una hija en común

La pareja estuvo casada hasta hace siete años, fecha en la que decidieron poner punto y final a más de 30 años de convivencia . Fue entonces cuando la actriz decidió hablar públicamente de lo que había supuesto esta historia de amor para ella y los motivos de esta sonada ruptura. “Nos separamos porque era incapaz de vivir una realidad que no era verdad. Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja , con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida”, confesaba en una entrevista para el Diario de Navarra.

Los últimos años fueron muy duros para ella. Manuel era una persona insegura que limitaba la libertad de su mujer. “Tuve una depresión severa en 2014 y no sabía lo que pasaba. Pedí ayuda, fui al psiquiatra, que me mandó una medicación que él no me dejaba tomar y llegué a tomar las pastillas escondidas. ¡Imagínate”, recordaba en La Voz de Galicia. “Un día me dijo la psicoanalista: ‘Es que Manolo, es que Manolo… El problema no es Manolo, el problema eres tú, que permites que no te deje hacer un viaje con tu amiga, no te deje esto y lo otro… no es él”, señalaba, reconociendo que este fue el punto de inflexión en el que tomó la decisión de separar sus caminos: “Cuando me di cuenta de que ya no le amaba más se me vino el mundo encima”.