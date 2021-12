Hasta Siempre, Verónica: el legado artístico y cultural de 'la Forqué'

Los últimos años de Verónica no fueron fáciles. Ella misma ha reconocido en varias ocasiones que ha tenido que lidiar con fuertes episodios depresivos, desencadenados tras su divorcio pero también años antes había hablado de ello. "Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...”, recordaba. Desde entonces ha reconocido que no ha dejado de estar en terapia, aunque según aseguraba lo peor había quedado atrás.