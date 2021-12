La hija de Verónica Forqué explica la muerte de su madre: "Hay que respetar su decisión"

"Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente". Con estas palabras comienza la carta que, a través de la revista 'Shangay', María ha escrito sobre la muerte de su madre, Verónica Forqué , que se quitó la vida en su domicilio de Madrid el pasado 13 de diciembre, tal y como confirmó la autopsia.

La joven ha recordado que la actriz vino "a dar luz" y que no se veía capaz de seguir dándola como ser humano en la Tierra, motivo por el que decidió "irse a un plano más elevado y no material". "Hay que respetar su decisión: a ella lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado. La siento ocupada ayudando a mucha gente ahora mismo, porque es un ángel. Aun así, está en cualquier momento que la llamo, ya que yo soy su máxima protegida; aun así, está para todes", ha añadido.

Fue Verónica Forqué la que le enseñó a su hija que "la muerte no existe, pero sí la reencarnación". Para ellas, el cuerpo humano solo es un cuerpo que transporta lo que somos y viaja por el universo. "La muerte es un nacimiento a la siguiente fase, no es el fin", ha explicado. María pide que cambiamos la manera "triste y negativa" de ver la muerte que se tiene en Occidente porque la considera "irreal" y nos hace sufrir. "Y el suicidio también está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia. ¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente. Tengamos respeto", ha pedido.