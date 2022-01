Vicky Martín Berrocal conciencia sobre los peligros del sobrepeso: "Me he pasado una vida inventando dietas"

Vicky Martín ha concienciado sobre los peligros de la obesidad

La diseñadora perdió 20 kilos en un año tras ponerse en manos de especialistas

"No olvides que tienes una vida y la debes vivir de la mejor manera", aconsejaba a sus seguidores

Sufrió bullying cuando era una niña por problemas de peso, ha afrontado su vida desde todas las tallas y nunca le había preocupado engordar hasta que piso la línea roja. “Yo siempre pensaba que lo único que me pasaba es que tenía unos kilitos de más sin importancia, pero dormía mal y me costaba hasta levantarme del sofá. Eso me dio la voz de alarma”, confesaba Vicky Martín Berrocal, que dijo ‘basta’ tras someterse a una prueba médica: “Me hice una analítica y los niveles estaban fatal. Ahí me di cuenta de que tenía que acudir a un especialista porque efectivamente es una enfermedad y para esos están los profesionales”.

Ahora, anclada en su experiencia, se ha convertido en embajadora de ‘Mas grande que yo’, movimiento internacional que intenta cambiar la percepción social que hay en torno a las personas que viven con sobrepeso. Su objetivo es concienciar a la sociedad de que la obesidad es un problema de salud que va más allá de comer bien y hacer ejercicio. “Hoy quiero hablaros de algo importante. No dejemos esto para mañana. Tenemos que concienciarnos que es una enfermedad y como tal tenemos que tratarla”, ha querido usar el gran altavoz que dispone en redes para concienciar a sus seguidores.

“¿Por qué no acudimos a un especialista cuando se trata del peso? Porque lo dejamos siempre para el lunes, cuando es un problema de salud”, lamentaba en este texto que se de tan poca importancia a un tema que afecta a tantas personas. “Yo lo he sufrido y por eso estoy aquí, para que te identifiques conmigo, para darte la fuerza que necesitas y para que entiendas que si yo he podido, tú también puedes. No es tarea fácil, nada fácil, pero no sabes cómo te cambiará la vida. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, prometía a aquellos que están dispuestos a cambiar hábitos y perder peso por salud.

“Empieza a cuidarte y a quererte. Y no olvides que solo tienes una vida y la debes vivir de la mejor manera”, aconsejaba Vicky, que se ofrece a ayudar a aquellos que necesiten su apoyo: “Aquí me tienes, apóyate en mí y para cualquier cosa escríbeme por privado. Quiero ayudarte, no estás solo en esto”, les tendía su mano. Además, la presentadora ha colgado un vídeo en el que habla sobre los beneficios del deporte y la importancia de ponerse en manos de profesionales que sepan cuál es el programa que debe seguir cada persona según sus factores.

“A mí no me gustado el deporte en la vida, me ha parecido un aburrimiento, agotador. Pero ahora lo hago porque sé todos los beneficios que tiene. Que sepáis que tenemos que movernos”, confesaba Vicky, que reconocía que una parte de su vida se la ha pasado “inventando dietas y no es así”. De la misma forma, recordaba a todos aquellos que la preguntan por su innegable cambio físico que “lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti”.