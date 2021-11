Haziran se delata en el próximo capítulo de 'Ada Masali: el cuento de la isla': "El dueño de la almazara era mi Poyraz"

Aunque su relación no empezó con muy buen pie, una niña de la isla logrará que todo cambien entre ellos. Ella les obligará a que participen juntos en la maratón de baile que se organiza en el pueblo. "Dado que vas diciendo que eres mi novia, no creo ahora no puedas rechazarme", le dice Poyraz a Haziran, que no tendrá más remedio que aceptar la oferta.