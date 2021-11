Alp Navruz y Ayça Ayşin Turan son los protagonistas

'Ada Masali: El cuento de la isla' se ha rodado en el golfo de Esmirna

Mañana a las 23:00 horas, gran estreno de 'Ada Masali'

La cuenta atrás ha comenzado. Mañana viernes a las 23:00 horas llega 'Ada Masali: El cuento de la isla', una historia protagonizada por Alp Navruz y Ayça Ayşin Turan y que promete convertirse en el nuevo boom turco de Divinity. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque esta serie lo tiene todo. Si no te lo crees, te vamos a dar una lista de motivos por lo que no te querrás perder esta serie que ya es todo un fenómeno en Turquía.

Un éxito recién llegado de Turquía

Como ya ocurriera con 'Love is in the air', 'Ada Masali: El cuento de la isla' llega a Divinity en pleno éxito en Turquía. La serie se estrenó el pasado mes de junio y se ha convertido en el último gran fenómeno de la ficción turca. En cada emisión, ha logrado el respaldo del público, al que le ha cautivado la historia de amor de Haziran y Poyraz, una historia que podrás seguir casi a la par que en Turquía. ¿Qué más se puede pedir?

De los creadores de 'Love is in the air'

El éxito de la serie estaba prácticamente asegurado teniendo en cuenta quién está detrás. 'Ada Masali: El cuento de la isla' comparte creadores con 'Love is in the air'. Yeşim Çıtak y Dilek İyigün, quienes ya formaran parte del equipo de guionistas de la historia de amor de Eda y Serkan, son también los artífices de este nuevo éxito. ¡Parece que han encontrado la fórmula para conquistar al público!

Nos trae de vuelta a Alp Navruz

Por si venir con la etiqueta de ser 'de los creadores de 'Love is in the air' no fuera suficiente, la nueva ficción de Divinity nos trae de vuelta a Alp Navruz, que da la vida a Poyraz. El actor, al que ya vimos en el papel de Cenk Çelen en 'No sueltes mi mano', y que ya tiene 4,5 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en los últimos años en uno de los actores más reconocidos y uno de los hombres más atractivos de su país. ¡No podemos estar más de acuerdo!

Ayça Ayşin Turan, una nueva estrella aterriza en Divinity

Alp Navruz no viene solo. Ayça Ayşin Turan es la actriz que comparte protagonismo con él. Considerada actualmente como una de las mejores actrices de su país, comenzó a despuntar muy joven. Su gran talento no pasó desapercibido para los directores y con apenas 15 años consiguió su primer papel en una serie de televisión. Desde ese momento no ha parado de trabajar convirtiéndose en una de las mujeres más populares de su país, tal y como confirman su más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Haziran es un espejo en el que mirarse

El personajes de Ayça Ayşin Turan es de esos personajes femeninos que se necesitan. Haziran reivindica a las mujeres fuertes, inteligentes luchadoras, trabajadoras e independientes. La protagonista de 'Ada Masali: El cuento de la isla' es una mujer empoderada y con éxito que será un un referente para muchas mujeres.

¿Un romance que ha traspasado la pantalla?

Su participación en 'Ada Masali' ha disparado su fama, al igual que la de su compañeros. La historia de amor de sus personajes, Poyraz y Haziran, ha enloquecido a los fans que comentan cada una de sus escenas con el hashtag #poyhaz. Además, aunque ellos ni confirman ni desmienten (al menos de momento), la prensa turca especula con la posibilidad de que la historia de amor que ambos protagonizan haya traspasado la pantalla y se haya hecho realidad. ¿Podríamos ser testigos de cómo se ha enamorado la pareja?

Se desarrolla en un lugar mágico

Aunque en Divinity ya nos hemos convertidos en unos auténticos expertos en Turquía y conocemos algunos rincones increíbles, 'Ada Masali: El cuento de la isla' tiene como encanto añadido el lugar en el que se ha rodado. Esta vez Estambul no se sitúa en el centro de la acción sino que la producción se ha trasladado a espectaculares enclaves naturales y urbanos del golfo de Esmirna, un lugar de ensueño que a más de uno le gustará conocer tras ver la serie.

Nos trae de vuelta el verano

Y ahora que llega el invierno y el mal tiempo, un poquito de verano nos va a sentar muy bien. Playa, sol, arena blanca... 'Ada Masali' huele a vacaciones, a mar, a planazos que se alargan toda la noche... ¿Quién no querría estar ahora mismo en ese momento y en ese lugar?

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS