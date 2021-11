'Ada Masalı: el cuento de la isla', gran estreno el viernes a las 23:00 horas en Divinity

La llegada de Haziran a la isla cambiará no solo su vida sino que la de Poyraz también se verá sacudida desde su primer encuentro. Sus mundos chocarán frontalmente lo que provocará que su relación no empiece con muy buen pie. ¿Podrán llegar a un entendimiento en su relación?

Pero el gran estreno del último gran fenómeno proveniente de Turquía no es todo. Después de la emisión del primer capítulo de 'Ada Masali: el cuento de la isla', te espera el penúltimo capítulo de 'Love is in the air'. Eda y Serkan están a punto de conocer a su segundo hijo pero, sabiendo lo alocadas que son sus vidas, les espera una auténtica aventura.