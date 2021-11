Llega a Divinity y Mitele PLUS ‘Ada Masali: El cuento de la isla’, una de las comedias románticas revelación de la actual temporada en Turquía

Una exótica isla del golfo de Esmirna será el escenario de una imprevista historia de amor: la de dos jóvenes completamente opuestos entre sí. La estambulita Haziran, que llega a este paraíso natural para comprar unas tierras, y Poyraz, un isleño aferrado a sus orígenes que se niega a vender. Ambos son los protagonistas de ‘Ada Masali: El cuento de la isla’, nueva ficción que la plataforma premium Mitele PLUS preestrena mañana con un capítulo diario de lunes a viernes y que también llegará a Divinity el próximo 5 de noviembre, a partir de las 23:00 horas, dentro del evento 'Lovember'. El canal femenino emitirá sus episodios en tira diaria de lunes a viernes antes de la emocionante recta final del fenómeno 'Love is in the air'